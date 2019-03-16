جعجع: اي بحث جدي بالكهرباء يجب ان يبدأ بالهدر

علق ريس حزب القوات سمير جعجع عى موضوع الكهرباء، قائلا: "يصل الهدر في الوقت الحاضر التقني وغير التقني الى حوالي ٥٠ بالمئة من الإنتاج. اي بحث جدي بالكهرباء يجب ان يبدأ من هنا لا من البحر ولا من البر".

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