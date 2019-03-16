نضال سعيد السبع ..اخاف على الجزائر من الاخوان

اتهم نضال السبع، المحلل السياسي اللبناني، كل من أردوغان وقطر والإخوان المسلمين بمحاولة التسلل والانقضاض على ثورة الشعب الجزائري.

وأكد نضال السبع المحلل السياسي اللبناني، لاخر خبر اونلاين انه يجب أن لا يحلم هؤلاء كثيرا بالتسلل الى الجزائر، مبينًا أنه ليس قلقا على مستقبل البلد، خاصة بوجود قائد أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح، مرة اخرى السعودية مع الإمارات يمدون العون للجزائر كما فعلوا مع مصر، لأن الأمن العربي واحد والمصير ايضًا.

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وبين المحلل السياسي اللبناني، أن المشكلة ليست في ان يبقى بوتفليقة او يرحل، سواء ترشح او لم يترشح، ولكن الأهم هو عدم انزلاق الجزائر إلى الفتنة، وان لا يكون البديل "خزمتشي" عند اردوغان او قطر، لان تجربتنا مع هذا الثنائي في الوطن العربي من مصر الى سوريا لا تبشر بالخير.

وأضاف نضال السبع، الفكر الداعشي المتشدد لم ياتي من طوكيو ولا حتى من جزر المالديف، أنه نتاج طبيعي لفكر تنظيم الإخوان المسلمين الذي يتبناه أردوغان وهو من وفر له المال والسلاح، من أجل تفتيت سوريا وتدميرها خدمة لإسرائيل، مبينًا أنه بحاجة الى تقييم دور هذا الشخص فى المنطقة منذ ارساله السفينة مرمرة الى قطاع غزة المحاصر.

وأردف نضال سعيد السبع، أنه كلما حشرت المعارضة السورية انفها فى الملفات العربية، من لبنان الى مصر السودان الجزائر وأزمة خاشقجي مع تركيا، كلما انكشف دورها وظهر حجم ارتباطها الأمني مع أردوغان والمالي مع قطر والسياسي مع الاخوان، مشيرًا إلى أن الهزيمة السياسية اقسى واخطر من تلك العسكرية في إدلب.