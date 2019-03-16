مجلس الأمن الدولي يدين هجوم نيوزيلندا ويصفه بـ "العمل الإرهابي"

راموس يوجه رسالة إلى أطفال سوريا كشف قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، اليوم الجمعة، عن تضامنه مع أطفال سوريا الذين لا يزالون يعانون من ويلات الحرب الأهلية في بلدهم، بحسب رأيه. ونشر راموس ... 15 مارس 2019 22:20

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