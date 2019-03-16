ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا إلى 4 أشخاص

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى من رعاياها في الهجوم الإرهابي على مسجدين أمس في وسط مدينة (كرايست تشيرش) النيوزيلندية، إلى 4 أشخاص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال مدير مركز العمليات والناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة في بيان إن عدد القتلى الأردنيين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا ارتفع إلى 4 أشخاص
كانت الخارجية الأردنية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد القتلى من رعاياها إلى 3 أشخاص في الهجوم الإرهابي .
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