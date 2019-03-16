اخبار العالم

أوكرانيا: 742 مراقبا دوليًا للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس الجاري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، أنها سجلت 742 مراقبا دوليا رسميا لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في 31 مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت اللجنة ـ في بيان

عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت ـ " إنه بعد النظر في الطلبات ذات الصلة، سجلت اللجنة اليوم السبت 44 مراقبا رسميا إضافيا،
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بعد وصول عدد المسجلين حتى أمس الأول الخميس إلى أكثر من 690 مراقبا تابعا للمنظمات الدولية ومن دول أجنبية".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 44 مرشحا، من بينهم الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، في نهاية الشهر الجاري.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا: 742 مراقبا دوليًا للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى