أوكرانيا: 742 مراقبا دوليًا للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس الجاري

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، أنها سجلت 742 مراقبا دوليا رسميا لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في 31 مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت اللجنة ـ في بيان
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 44 مرشحا، من بينهم الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، في نهاية الشهر الجاري.
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