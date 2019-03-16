أوكرانيا: 742 مراقبا دوليًا للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس الجاري

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، أنها سجلت 742 مراقبا دوليا رسميا لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في 31 مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت اللجنة ـ في بيان

عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت ـ " إنه بعد النظر في الطلبات ذات الصلة، سجلت اللجنة اليوم السبت 44 مراقبا رسميا إضافيا،بعد وصول عدد المسجلين حتى أمس الأول الخميس إلى أكثر من 690 مراقبا تابعا للمنظمات الدولية ومن دول أجنبية".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 44 مرشحا، من بينهم الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، في نهاية الشهر الجاري.