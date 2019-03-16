الصين تستضيف احتفالات اليوم العالمي للبيئة يونيو المقبل

أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الصين سوف تستضيف الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة لعام 2019 في 5 يونيو المقبل بمختلف مدنها.. في ضوء أن الصين أصبحت رائدا مناخيا بعد أن أظهرت قيادة هائلة في معالجة تلوث الهواء محليا، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وأوضح البرنامج - في بيان اليوم السبت - أن تلوث الهواء بات حالة طوارئ عالمية تؤثرعلى جميع سكان الكوكب،لافتا إلى أن حوالي 7 ملايين شخص يموتون سنويا في جميع أنحاء العالم بسبب تلوث الهواء ، وأن حوالي 4 ملايين من هذه الوفيات تحدث في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأكد أن ما تقدمه الصين في هذا المجال يمكن أن
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن احتفالات اليوم العالمي ستكون فرصة لدعوة الحكومات والقطاعات الصناعية والمجتمعات والأفراد على التعاون لاستكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق
يأتي إعلان الأمم المتحدة في وقت يشارك فيه وزراء البيئة من مختلف العالم في المنتدى البيئي بنيروبى ، ووفقا لتقرير أممي جديد حول تلوث الهواء في أسيا والمحيط الهادي أن تنفيذ 25 سياسة تكنولوجية يمكن أن يؤدي إلى خفض نسبة 20 % من ثاني أكسيد الكربون و45 % من انبعاثات غاز الميثان في العالم وبما يمكن أن يؤدي إلى خفض ثلث درجة مئوية من ظاهرة الاحتباس الحراري .
وذكرت المنظمة أن حوالى 92 % من سكان الكوكب لايتنفسون الهواء النقي في الوقت الذي يكلف تلوث الهواء الاقتصاد العالمي حوالى 5 ترليونات دولار كل عام تذهب في تكاليف الرعاية الاجتماعية ..محذرة أنه من المتوقع أن يؤدي تلوث الأوزون على مستوى الأرض إلى خفض غلة المحاصيل الأساسية بنسبة تصل إلى 26 % بحلول العام 2030 .
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