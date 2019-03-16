منفذ هجوم نيوزلندا خطط لاغتيال أردوغان

صرح مسؤول تركي بارز لشبكة CNN يوم السبت بأن "برينتون تارانت"، المتورط في الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزلندا، سافر إلى تركيا عدة مرات وقضى فترة زمنية طويلة هناك.

وقال المسؤول لشبكة CNN إن تركيا تحقق حاليًا في تحركات المشتبه بهم واتصالاتهم داخل البلاد، مضيفًا أنه يعتقد أن تارانت ربما يكون قد سافر أيضًا إلى دول أخري في جميع

القارات.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ سي إن إن، أن تارانت دعا من قبل إلى اغتيال الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.

كما أعلنت السلطات التركية أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان تارانت في البلاد خوفًا من تنفيذه لهجوم ارهابي آخر.