مقتل 9 عناصر من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل تسعة من مسلحي حركة طالبان في غارات جوية على مركز عمليات تابع للحركة بمدينة تارينكوت بإقليم أوروزجان جنوبي أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن مصادر عسكرية مطلعة قولها،اليوم السبت، إنه تم تنفيذ الغارات الجوية أمس والتي أسفرت أيضاً عن تدمير مركز العمليات.

وأضافت المصادر "بعد عدة ساعات من مراقبة وتتبع عناصرحركة طالبان لدى دخولهم المبنى المعروف بأنهم يخططون فيه لشن هجمات ضد المدنيين الأفغان، تم تدمير المبنى من خلال عدة غارات جوية دقيقة".

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