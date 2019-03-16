منفذ الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل

مثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفذ اعتداء على مسجدين الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا أسفر عن مقتل 49 شخصاً، السبت أمام محكمة بالمدينة حيث وجهت إليه تهمة القتل.

واستمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه، وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل.

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