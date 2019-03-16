كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير أوروبي من انسحاب بريطاني "فوضوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إمكانية التأجيل على خطوتين لمغادرة بريطانيا للكتلة، والمقرر إجراؤها حاليا في 29 مارس، محذرا من أي انسحاب فوضوي.

ومن المتوقع أن تسعى بريطانيا إلى تأجيل قصير، إذا وافق المشرعون أخيرا على اتفاق انسحاب أوروبي رفض مرتين، أو اتفاق انسحاب أطول إذا لم يوافقوا.

وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، لمجموعة جريدة فونك الألمانية في تصريحات نشرت، السبت، بأنه يتعين على بريطانيا معرفة سبب حاجتها إلى تأجيل.

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وأضاف أنه "طالما أن هذا غير واضح فلا يمكن تأجيل بريكسيت إلا لبضعة أسابيع، فقط لتجنب انسحاب فوضوي في 29 مارس".

وأضاف تيمرمانز: "خلال هذا الوقت، يجب على البريطانيين إخبارنا بما يريدون: انتخابات جديدة؟ استفتاء جديد؟ فقط بعد ذلك يمكننا التحدث عن تمديد لأشهر عدة".