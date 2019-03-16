كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام: منفذ مذبحة نيوزيلندا زار تركيا غير مرّة لغاية في نفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام تركية أن سفاح المسجدين الإرهابي برينتون تارانت، قد زار تركيا أكثر من مرة عام 2016.

ونقلت قناة TRT عربي عن مسؤول تركي: "تقييمنا الأولي هو أن مرتكب الهجوم الشنيع في كرايست تشيرش، سافر إلى تركيا عدة مرات وقضى فترة طويلة من الوقت في البلاد".

وبين المسؤول التركي أن تارانت "قدم إلى تركيا مرتين، الأولى عام 2016 حيث دخل البلاد في 17 مارس، وغادرها في 20 من نفس الشهر، والثانية في 13 سبتمبر وغادرها في 25 أكتوبر من نفس العام".

وتابع: "نعتقد أنه ربما يكون قد سافر إلى بلدان أخرى في أوروبا وآسيا وإفريقيا (انطلاقا من تركيا). نحن نحقق حاليا في تحركاته واتصالاته داخل البلاد".

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وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن الإرهابي تارانت قد أقام 43 يوما في تركيا خلال زيارته الثانية.

وكان تارانت قد خطّ عبارات عنصرية على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية والأتراك، كان من بينها "آكلو الأتراك" وهي عصابات نشطت باليونان في القرن التاسع عشر الميلادي.

وكتب للأتراك: "يمكنكم العيش في سلام في أراضيكم على الضفة الشرقية للبوسفور، لكن إذا حاولتم العيش في الأراضي الأوروبية، وفي أي مكان غربي البوسفور، سنقتلكم ونطردكم يا صراصير من أراضينا".

وخلف الهجوم على مسجدي "النور" و"لينوود" في نيوزيلندا أمس الجمعة، أكثر من 50 قتيلا وعشرات المصابين، في مجزرة هزت العالم.