كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة عراقي أصيب بهجوم المسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي اليوم السبت، المقيم العراقي في نيوزيلاندا حسين العمري بعد يومين على إصابته بحادثة إطلاق النار على مسجد هناك.

وكتبت والدة المتوفي وهي الخطاطة العراقية جنة عدنان عزت في صفحتها على الفيس بوك "البشرى باستشهاد ولدنا حسين حازم حسين باشا العمري. هنيئاً لك أيها الإبن البار، كنت على وضوء وعلى سجادة الصلاة وفي بيت الله وفي يوم الجمعة".

Advertisements

وأضافت "نرجو لك المغرفة من الله وبيتاً في الجنة. ابشر ياضناي، والداك راضيان عليك".