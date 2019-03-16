كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراهق يرشق عضو مجلس الشيوخ الأسترالي بالبيض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مراهق برشق عضو مجلس الشيوخ الاسترالي عن ولاية كوينزلاند، فريزر أنينغ، ببيضة، وذلك أثناء حديثه إلى المراسلين في ملبورن، وسط حشد من الناس.

أظهر مقط فيديو، عضو مجلس الشيوخ وهو يشتبك في معركة قصيرة مع مراهق قام برشقه ببيضة أمام الكاميرات.

وكان "أنينغ" يتحدث إلى المراسلين في ملبورن، عندما اقترب منه صبي من الخلف، وأخرج هاتفه لتسجيل حيلته ورشقه بيضة في رأسه.

استدار السناتور وحاول أن يصد هجوم الصبي بالبيض مرتين، وتمكن من إيقاعه بضربة واحدة. وقام أنصار "أنينغ" من الحشد بسحبهم على الفور والتعامل مع الصبي، الذي اصطحبه رجال الشرطة فيما بعد.

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وقال متحدث باسم الشرطة، إن الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، والذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 17 عامًا، أطلق سراحه بدون تهمة في انتظار مزيد من التحقيق.

وقد أثار مقطع الفيديو سلسلة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مع غضب المستخدمين على ما يبدو من مقدار القوة التي استخدمت لصد عملية رشق البيض.

ورأى آخرون، أن السناتور يستحق البيض، مشيدين بالصبي باعتباره "بطلاً". ومع ذلك، فقد دافع بعض الناس عن "أنينغ"، قائلين، إنه كان له الحق في الانتقام.

وجاء حادث البيضة، في أعقاب الهجمات المميتة على مسجدين في نيوزيلندا المجاورة، والتي أودت بحياة 49 من المصلين. ووصف المسلح نفسه بأنه فاشي أراد أن يردع ما أسماه "غزو" المهاجرين.