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بث مباشر.. اشتباكات بين حركة السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. اشتباكات بين حركة السترات الصفراء والشرطة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

الحزم

-

x
15:00

-

الاتحاد

الوحدة

-

x
19:30

-

النصر

هويسكا

-

x
14:00

-

ديبورتيفو ألافيس

-

x
17:15

-

سيلتا فيغو

أتلتيك بيلباو

-

x
19:30

-

أتلتيكو مدريد

ليجانيس

-

x
21:45

-

جيرونا

ساسولو

-

x
16:00

-

سامبدوريا

سبال

-

x
19:00

-

روما

تورينو

-

x
21:30

-

بولونيا

الممتاز

المصري البورسعيدي

-

x
18:00

-

سموحة

الممتاز

وست هام يونايتد

-

x
17:00

-

هيديرسفيلد تاون

بيرنلي

-

x
17:00

-

ليستر سيتي

بورنموث

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-

x
17:00

-

نيوكاسل يونايتد

كأس الإتحاد الإنجليزي

واتفورد

x
14:15

كريستال بالاس

سوانزي سيتي

x
19:20

مانشستر سيتي

وولفرهامبتون

x
21:55

مانشستر يونايتد

دوري أبطال أفريقيا 2019

مازيمبي - جمهورية الكونجو

-

x
15:00

-

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

النادي الإفريقي - تونس

-

x
15:00

-

الإسماعيلي - مصر

بلاتينيوم - زمبابوي

-

x
15:00

-

الترجي الرياضي - تونس

الوداد الرياضي - المغرب

-

x
18:00

-

ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا

الأهلي - مصر

-

x
18:00

-

شبيبة الساورة - الجزائر

سيمبا - تنزانيا

-

x
18:00

-

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

الدوري الألماني

شالكه 04

-

x
16:30

-

لايبزيج

شتوتجارت

-

x
16:30

-

هوفنهايم

فولفسبورج

-

x
16:30

-

فورتونا دوسلدورف

هيرتا برلين

-

x
19:30

-

بوروسيا دورتموند

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