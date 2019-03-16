كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. اشتباكات بين حركة السترات الصفراء والشرطة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الحزم
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15:00
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الاتحاد
الوحدة
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19:30
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النصر
هويسكا
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14:00
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ديبورتيفو ألافيس
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17:15
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سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
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19:30
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أتلتيكو مدريد
ليجانيس
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21:45
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جيرونا
ساسولو
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16:00
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سامبدوريا
سبال
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19:00
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روما
تورينو
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21:30
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بولونيا
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
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18:00
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سموحة
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
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17:00
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هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
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17:00
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ليستر سيتي
بورنموث
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17:00
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نيوكاسل يونايتد
كأس الإتحاد الإنجليزي
واتفورد
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14:15
كريستال بالاس
سوانزي سيتي
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19:20
مانشستر سيتي
وولفرهامبتون
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21:55
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أفريقيا 2019
مازيمبي - جمهورية الكونجو
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15:00
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النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
النادي الإفريقي - تونس
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15:00
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الإسماعيلي - مصر
بلاتينيوم - زمبابوي
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15:00
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الترجي الرياضي - تونس
الوداد الرياضي - المغرب
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18:00
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ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الأهلي - مصر
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18:00
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شبيبة الساورة - الجزائر
سيمبا - تنزانيا
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18:00
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فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
الدوري الألماني
شالكه 04
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16:30
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لايبزيج
شتوتجارت
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16:30
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هوفنهايم
فولفسبورج
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16:30
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فورتونا دوسلدورف
هيرتا برلين
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19:30
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بوروسيا دورتموند