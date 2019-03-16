كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. اشتباكات بين حركة السترات الصفراء والشرطة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الحزم - x

15:00 - الاتحاد الوحدة - x

19:30 - النصر الدوري الإسباني هويسكا - x

14:00 - ديبورتيفو ألافيس ريال مدريد - x

17:15 - سيلتا فيغو أتلتيك بيلباو - x

19:30 - أتلتيكو مدريد ليجانيس - x

21:45 - جيرونا الدوري الإيطالي ساسولو - x

16:00 - سامبدوريا سبال - x

19:00 - روما تورينو - x

21:30 - بولونيا الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي - x

18:00 - سموحة الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد - x

17:00 - هيديرسفيلد تاون بيرنلي - x

17:00 - ليستر سيتي بورنموث Advertisements - x

17:00 - نيوكاسل يونايتد كأس الإتحاد الإنجليزي واتفورد x

14:15 كريستال بالاس سوانزي سيتي x

19:20 مانشستر سيتي وولفرهامبتون x

21:55 مانشستر يونايتد دوري أبطال أفريقيا 2019 مازيمبي - جمهورية الكونجو - x

15:00 - النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر النادي الإفريقي - تونس - x

15:00 - الإسماعيلي - مصر بلاتينيوم - زمبابوي - x

15:00 - الترجي الرياضي - تونس الوداد الرياضي - المغرب - x

18:00 - ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا الأهلي - مصر - x

18:00 - شبيبة الساورة - الجزائر سيمبا - تنزانيا - x

18:00 - فيتا كلوب - جمهورية الكونجو الدوري الألماني شالكه 04 - x

16:30 - لايبزيج شتوتجارت - x

16:30 - هوفنهايم فولفسبورج - x

16:30 - فورتونا دوسلدورف هيرتا برلين - x

19:30 - بوروسيا دورتموند

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