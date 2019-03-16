كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الفلبيني: تمكنا من تحييد داعش بعد مقتل قائده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الجيش الفلبيني عن اعتقاده بأنه ربما "حيَّد" فلول تحالف من المتشددين الموالين لتنظيم داعش، بعد مقتل من يشتبه أنه القائد الفعلي لهم خلال اشتباكات الأسبوع الماضي.

ولم تظهر بعد نتائج فحوص الأدلة الجنائية التي أجريت للتأكد من أن أحد 4 متشددين قتلوا يوم الخميس هو أبو دار الذي تعتقد قوات الأمن أنه قائد تنظيم داعش وهي تحالف من المقاتلين الفلبينيين والأجانب الموالين لتنظيم داعش والذين كانوا أعضاء في جماعات مسلحة في إقليم مينداناو المضطرب.

وأودت الاشتباكات في إقليم لاناو ديل سور بحياة أربعة جنود أيضاً، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها عبر تطبيق تليغرام.

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وأبلغ الكولونيل روميو براونر القائد في الجيش الفلبيني شبكة (إيه.بي.إس-سي.بي.إن نيوز) الإخبارية بأن مقتل أبو دار قد يعني "تحييد" الدولة الإسلامية.

وسيطرت داعش على مدينة ماراوي بجنوب الفلبين عام 2017 لمدة 5أشهر حتى أفادت تقارير بمقتل قادتها الأساسيين بفعل ضربات جوية واشتباكات في الشوارع. وكان من بين هؤلاء إسنيلون هابيلون الذي تم تعريفه على أنه "أمير" الجماعة في جنوب شرق آسيا.

وكان أبو دار ظهر في لقطات مصورة جالساً إلى جانب هابيلون.