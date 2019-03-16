كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السر وراء الأغنية التي بثها منفذ مذبحة نيوزيلاندا في سيارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع الدايلي ميل، أن كلمات الموسيقى التي شغلها منفذ الهجوم الدموي على مسجدين بنيوزيلندا،وهو يقود سيارته إلى المسجد تحمل مفردات تعود جذورها إلى صراع وطني وديني أوروبي مدمر.

فالأغنية القومية الصربية يعود تاريخها لحرب 1992-1995 التي مزقت يوغوسلافيا، وهي تمجد المقاتلين الصرب والزعيم السياسي الصربي البوسني رادوفان كراديتش، المسجون في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى ضد المسلمين البوسنيين.

ويُظهر مقطع فيديو الأغنية على يوتيوب سجناء مسلمين في معسكرات يديرها الصرب خلال الحرب. وتقول الأغنية، "احذروا الأوستاشا والأتراك"، مستخدمين مصطلحات قديمة مهينة للكروات البوسنيين والمسلمين.

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ويمكن سماع الأغنية 'Fire' لفرقة الروك الإنجليزية 'The Crazy World of Arthur Brown' عندما عاد المسلح إلى سيارته بعد إطلاق النار على المصلين،

وكان المغني يردد بصوت عالٍ، "أنا إله الجحيم!.

وقام منفذ هجوم إطلاق نار داخل مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، الجمعة، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.