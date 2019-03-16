كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا: منفذ الهجوم على المسجدين شخص واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجحت الشرطة النيوزيلندية، أن الاعتداء الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش، قد نفذه المتهم الرئيس في الجريمة برينتون تارانت، وأنه أتم جريمته بمعزل عن مساعدة أعوانه من المتطرفين.

وقال قائد الشرطة النيوزلندية مايك بوش في مؤتمر صحفي، إن الشرطة تمكنت من اعتقال برينتون تارانت منفذ الهجوم بعد 36 دقيقة من اعتدائه على مسجد النور وأسندت إليه تهمة إطلاق النار.

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وأكد أن الشرطة، ترجح أنه انتقل من مسجد إلى ثان ليطلق النار على المصلين وأنه يتحمل مسؤولية الجريمة بمفرده.

وأشار، إلى أن التسجيلات الصوتية تدل على أن تارانت، حاول الفرار ولم يستسلم طوعا، لافتا إلى احتمال إسناد تهم جديدة له عمّا قريب.