كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة قياسية لجمع التبرعات لضحايا مجزرة نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن مجلس فرق دعم الضحايا النيوزيلندي من جمع تبرعات بأكثر من مليوني دولار خلال 24 ساعة لدعم ذوي ضحايا مذبحة المسجدين.

وبعد أقل من 11 ساعة على الهجوم دشن المجلس صفحة موقع مؤسسة "Givealittle" الخيرية، التي ذكرت أن حملة التبرعات هذه تعتبر الأكبر والأسرع في عشر سنوات، مبينة أن نحو 38 ألف مواطن تبرعوا لضحايا الهجوم ليصل حجم التبرعات إلى أكثر من 2.5 مليون دولار حتى اللحظة.

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وترد التبرعات من كل أنحاء العالم، ومن ممثلي مختلف الديانات في نيوزيلندا، حيث دعا رئيس أساقفة إقليم كانتربرى الكنائس لحملة تضامن وجمع تبرعات لضحايا الهجوم الإرهابي.