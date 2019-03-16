كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثناء جلسة تدليك.. عشريني يغتصب سيدة تسعينية بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع "القناة التاسعة" التونسي، بأن شاب عشريني اغتصب سيدة مسنة، في مركز استشفائي بمنطقة "قمرت" بتونس.

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وقرر المدلك الذي لم يتجاوز الـ28 ربيعًا، اغتصاب العجوز الفرنسية ذات الـ89 عامًا خلال جلسة التدليك، داخل مركز استشفائي تابع لأحد نزل قمرت، حيث سافرت السيدة إلى تونس، للحصول على جلسات تدليلك، للتداوي بعد انتهاء مراحل علاجها.

وذكر الموقع، أن المدلك هرب عقب اغتصابه لها إلى مسقط رأسه في ولاية جندوبة التونس، إلا أن مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية تمكن من التعرف على مكانه والقبض عليه، تمهيدًا للتحقيق معه.