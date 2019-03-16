كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي في فنزويلا: "جوايدو" لا يتمتع بالسلطة الحقيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي في فنزويلا، إليوت أبرامز، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ترى أن زعيم المعارضة خوان جوايدو هو الرئيس بالوكالة لفنزويلا.. لكنه اعترف بأنه لا يتمتع بسلطة حقيقية، لأن الرئيس نيكولا مادورو لم يستقيل.

وأشار "أبرامز"، يوم أمس الجمعة، إلى التطورات التي حدثت في 23 يناير، عندما أعلنت الجمعية الوطنية لفنزويلا "جوايدو" رئيسًا مؤقتًا، بما يتماشى مع المادة 233 من دستور البلاد التي تقصر سلطة الرئيس المؤقت على 30 يومًا.

استشهد المبعوث الأمريكي في فنزويلا، بقرار الجمعية الوطنية الذي ينص على أن فترة الرئاسة المؤقتة لـ"جوايدو" البالغة 30 يومًا، لن تبدأ في الانتهاء أو العد حتى يوم رحيل نيكولاس مادورو السلطة.

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وأوضح "أبرامز": "لذا، فإن الأيام الثلاثين لا تبدأ الآن، بل تبدأ بعد رحيل مادورو".

وفي سياق متصل، قال "أبرامز": "نحن نتخذ الجمعية الوطنية هي المؤسسة الديمقراطية الشرعية الوحيدة المتبقية في فنزويلا، وتفسيرها للدستور، كما تعلمون، هو أنه اعتبارا من تاريخ هذا المصطلح المزعوم لمادورو، فإن الرئاسة شاغرة".

وكان قد أوضح زعيم المعارضة الفنزويلية والرئيس الذي أعلن نفسه خوان جوايدو، يوم الخميس، أن "جميع الخيارات" لا تزال مطروحة لإجبار حكومة البلاد نيكولاس مادورو على الاستقالة.