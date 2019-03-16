كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا مسجدي نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطفأ برج "إيفل" الفرنسي الشهير أنواره، حدادا على أرواح ضحايا الهجوم على مسجدين في مدينة "كريست شيرش" في نيوزيلندا، الذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن مقتل 50 مصليا وعشرات الحرجى.

ونشرت صحفة برج "إيفل" على تغريدة ذكرت فيها "لتكريم ضحايا حادث كريست شيرش في نيوزيلندا، سوف أطفئ أنواري الليلة".

​ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون هاريسون تارانت، المشتبه به الرئيسي، في حادثة إطلاق النار على مسجدين، التي وقعت أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل 50 مصليا وإصابة عشرات آخرين.

وعلى خلفية الحادثة، تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.

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ومثل المتهم، وهو مواطن أسترالي، أمام محكمة جزئية في كرايست شيرش، والتي أمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من أبريل.

ولم يتحدث تارانت أمام المحكمة التي ظهر أمامها مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء. ولم يطلب محاميه الذي عينته المحكمة إطلاق سراحه بكفالة. وقالت الشرطة إنه سيواجه على الأرجح تهما أخرى.

الهجوم، الذي وصفته رئيسة الوزراء بالإرهابي، هو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا، ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

وكان المسلح قد بث لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايست شيرش على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر أيضا رسالة يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم بالغزاة.