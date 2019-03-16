رواية جديدة لغياب حمد الله عن المنتخب المغربي “تستنفر” الجماهير

تناقلت الصفحات الخاصة بالمشجعين خلال الساعات الماضية، رواية جديدة لغياب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، عن صفوف المنتخب الوطني، خلال المباراتين المقبلتين أمام كل من مالاوي والأرجنتين.
وحسب الأخبار التي تم تناقلها على نطاق واسع، فإن حمد الله لم يتقبل وضع إسمه بالقائمة التي ستخوض مباراة مالاوي، كما أن الناخب الوطني لم يتواصل معه بشكل مباشر، واكتفى بالاستفسار عن وضعه من طرف زميله نور الدين أمرابط، الذي يجاوره بصفوف النصر السعودي.
الجماهير اعتبرت بأن تبرير اللاعب بـ “ظروف عائلية” غيابه عن المنتخب رغم استدعاءه، يبقى غير مقبولاً، في حين أن البعض وجد تفسيراً لقرار حمد الله.
وكان هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، قد أرفق قائمة الأسود لـ 33 لاعباً بتدوينة، أشار خلالها إلى أن غياب لاعب أولمبيك أسفي السابق عن المباراتين راجع لظروف عائلية، في المقابل أوضح أن غياب نبيل درار، كان بسبب الإصابة.
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