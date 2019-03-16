في دورته العاشرة.. احتفاء بالنساء في عيدهن في “ربيع القنيطرة النسائي”

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة افتتح عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة، يوم الخميس، النسخة العاشرة من مهرجان “ربيع القنيطرة النسائي” والذي تستمر فعالياته إلى يوم الأحد.

افتتاح المهرجان الذي ينظم تحت شعار “المرأة رافعة أساسية للتنمية” حضره إلى جانب الرئيس، النائب السابع للرئيس أحمد الهيقي المكلف بقطاع الرياضة والثقافة وبعض نواب الرئيس ومستشاري المجلس الجماعي والمدير العام للمصالح ورؤساء الاقسام والمصالح الجماعية، كما شارك في الافتتاح ممثلين عن اتحاد المتقاعدين العرب.

وبعد إلقاء كلمة رئيس الجماعة وكلمة ممثل المجتمع المدني، تم قص الشريط لافتتاح معرض المنتجات اليدوية النسوية في مجال الطبخ والخياطة والذي تضمن كذلك بعض الابداعات النسوية في مجال الرسم، الشعر وغيرها.