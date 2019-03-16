قطر ترحب بالرفع من منتخبات كأس العالم 2022 ورئيس”الفيفا”:القرار النهائي سيتم حسمه في يونيو

أكدت قطر ترحيبها بتوصية الرفع من عدد المنتخبات المشاركة بنهائيات كأس العالم نسخة 2022 إلى 48، بعد مناقشة المقترح على هامش إجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، مساء أمس الجمعة، بميامي الأمريكية.

موقف قطر الإيجاني من الرفع من عدد المنتخبات المشاركة في المونديال التي تستضيفه بعد ثلاث سنوات تقريباً، أكدته اللجنة المشرفة على البطولة في بلاغ لها، مؤكدة بأنها ستواصل العمل مع “الفيفا” من أجل البحث عن سبل تنزيله، بطريقة سليمة، خصوصاً وأن قطر بدأت سلفا الاستعدادات لمونديال بـ 32 منتخبا فقط.

وحسب المصدر ذاته، فإن نقاش الرفع من عدد المنتخبات في النسخة التي تستضيفها قطر بدأ بشكل جدي منذ أكتوبر الماضي، وتجاوب معه المسؤولون، في انتظار بحث سبل صيغة مناسبة تتماشى والتطلعات لتطوير المسابقة العالمية، ومنظومة كرة القدم، إعطاء صورة جيدة عن قطر والبلدان العربية، في تنظيم تظاهرة من قيمة المونديال.

هذا وسيناقش “الفيفا” مجدداً تفعيل مشاركة 48 منتخبا بكشل رسمي أو تجاوزها، خلال اجتماع شهر يونيو المقبل، بعد التشاور ودراسة جميع المقترحات، لإنجاج التظاهرة الكروية العالمية، حسب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

يشار، إلى أن فتح الباب أمام دول مجاورة لاستضافة البعض من مباريات مونديال قطر، مطروح بقوة على طاولة “الفيفا” وأيضا قطر، بعد أن أبدت سابقاً سلطنة عمان والكويت استعدادهما لدعم النسخة العربية من كأس العالم.