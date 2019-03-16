انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: منظمة سرية تسعى للإطاحة بكيم جونغ أون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 12:51 مساءً - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن منظمة سرية تسعى للإطاحة بحكم كيم جونغ أون، ورموز نظامه.

ووفقاً للصحيفة فإن هذه المنظمة تسمى "Cheollima Civil Defense"، وتعرف أيضاً باسم "Free Joseon"، وهدفها الإطاحة بالزعيم كيم ونظامه "الديكتاتوري" في كوريا الشمالية.

وأصدرت المجموعة، في شهر مارس الجاري، نداءً دعت فيه مواطني كوريا الشمالية داخل البلاد وخارجها لمحاربة الحكومة بأي وسيلة، وشكّل أعضاء هذه المنظمة "حكومة مؤقتة" ستعمل بعد "الإطاحة بالنظام" في بيونغ يانغ.

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وهاجم أعضاء هذه المنظمة سفارة كوريا الشمالية في مدريد، في 22 فبراير الماضي، حيث اقتحم رجال مجهولون مبنى السفارة، وقيّدوا الموظفين وأخذوا أجهزتهم الإلكترونية، ثم غادروها على متن سيارتين تابعتين للسفارة وتركوهما في شارع مجاور.

الصحيفة أضافت أن الإعلام الإسباني ألمح حينها إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت وراء الاعتداء، لكن محللين أشاروا إلى أن الخلية لم تنسّق أعمالها مع أي من الحكومات وتصرفت بشكل مستقل، فضلاً عن أن هذا الفعل ليس من مصلحة واشنطن؛ لا سيما في وقت كان يجري فيه التنسيق للقمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبحسب واشنطن بوست، تمكّن أعضاء هذه المنظمة من الوصول إلى معلومات على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر لموظفي السفارة، ووثائق تؤكد محاولات كوريا الشمالية استيراد سلع فاخرة من أوروبا، متجاوزة بذلك العقوبات.