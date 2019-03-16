صحيفة الغارديان: الإرهاب اليميني المتطرف أخطر من الإرهاب الإسلامي

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نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم مقالاً صحفياً تحليلياً بقلم “جيسون بروك” نبه فيه الكاتب الصحفي إلى أن إرهاب اليمين المتطرف كان في تصاعد في العقد الأخير من القرن العشرين وإلى أن إرهاب اليمين المتطرف يشبه، من حيث الأصول، التطرف الإسلامي، غير أنه أكثر تهديدا.

وقال بروك إنه رغم أن العنف المتطرف الإسلامي كان أكثر شيوعا وإهلاكا في أوروبا فإن الدلائل على التهديد الذي يشكل عنف اليمين المتطرف كان قائما منذ فترة طويلة حيث في العام 2017 وقعت 5 هجمات إرهابية في المملكة المتحدة أُرجعت إلى المتطرفين اليمينيين فيما في أمريكا كان لنشاط اليمين المتطرف العنيف له علاقة بقتل 50 شخصا على الأقل في العام 2018.

وأشار بروك في مقاله، إلى بحث أجرته رابطة مناهضة التشهير، وقالت إحدى نتائجه إنه خلال العقد الماضي، يمكن الربط بين 73.3 في المئة من كل أعمال القتل المرتبط بالتطرف في الولايات المتحدة وبين المتطرفين اليمنيين المحليين، بينما أرجع 23.4 في المئة فقط من هذه الأعمال إلى المتطرفين الإسلاميين.