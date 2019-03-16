انت الان تتابع «مادورو»: تشكيل هيئة عسكرية لمراقبة البنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتية العامة للمياه والكهرباء، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي الشامل الذي شهدته البلاد أيامًا عدة. ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم السبت، عن مادورو قوله «إن الفريق المكلف ستكون مهمته ضمان أمن البنية التحتية ومراقبة صيانة المعدات». جاء ذلك بعد أن اتهم مادورو، في وقت سابق، الولايات المتحدة مجددا بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء، ووصفه بـ«العمل الإرهابي».

يذكر أن 23 إقليمًا من أقاليم فنزويلا تعرضت لانقطاع إمدادات الطاقة يوم 7 من الشهر الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة «سيمون بوليفار» للطاقة الكهرومائية. كانت الحكومة الفنزويلية علقت كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي، الذي