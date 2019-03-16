قرقاش: العلاقة متينة بين مذبحة نيوزيلندا والإسلاموفوبيا

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن المذبحة الإرهابية التي وقعت في نيوزيلندا، كشفت عن أهمية مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف قرقاش أن هناك صلة راسخة بين الجريمة الإرهابية التي شهدتها مدينة كرايستشيرس وظاهرة الإسلاموفوبيا.

وكتب الدكتور أنور قرقاش في تغريدة قائلاً: "مذبحة نيوزيلندا الإرهابية تكشف عن أهمية مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم، فالصلة بينها وبين الإرهاب راسخة".

وكان الإرهابي برينتون تارانت قد أطلق النار بوحشية ودم بارد على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش جنوب نيوزيلندا، خلال أدائهم صلاة الجمعة، وأسقط أكثر من 49 قتيلاً ونحو 50 مصاباً من بينهم أطفال.