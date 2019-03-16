رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحجّب احتراماً لضحايا المسجدين (صور)

ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الحجاب خلال زيارتها اليوم مركز "كانتربري" للاجئين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. ووصلت أرديرن اليوم السبت إلى مدينة كرايستتشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي أمس الجمعة على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.



وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن "التعاطف والحب لكل المجتمعات المسلمة". وبدأت نيوزيلندا اليوم بدفن قتلاها بعد يوم من مقتل أكثر من 51 مصلياً وإصابة العشرات في الهجوم الإرهابي على المسجدين على يد متطرف أسترالي، فيما وصفته أرديرن بأنه عمل إرهابي.



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