وزارة الهجرة المصرية تعلن استشهاد 4 من مواطنيها في حادثة نيوزيلندا

أعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، السبت، أسماء 4 من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إنه استمرارا للتواصل مع السفير المصري طارق الوسيمي أكد أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا، وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الآن في أربعة شهداء.

وأسماء الضحايا هم (الشهيد منير سليمان 68 عامًا، الشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، الشهيد أشرف المرسي، الشهيد أشرف المصري).

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي في نيوزيلندا، والتنسيق مع القنصلية المصرية هناك.

وقالت الوزيرة إن الحكومة النيوزيلندية خصصت أرقاما وبريدا إليكترونيا لتسجيل الأشخاص المفقودين، عبر موقع الروابط العائلية هنا: (link: https://familylinks.icrc.org/new-zealand/en/Pages/Home.aspx) familylinks.icrc.org/new-zealand/en…

أو رقم الهاتف 0800 115 019.

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رقم الهاتف الدولي للشرطة هو +64 3 353 4532

وأوضحت الوزارة أن "شرطة نيوزيلندا تقوم بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما لم تدلِ حاليا بأي معلومات نهائية عن جنسيات المتوفين".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش، السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 إبريل.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدامي.