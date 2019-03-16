فنزويلا تطلق سراح صحافي ألماني موقوف منذ أربعة أشهر

اسماء السيد - كراكاس: أطلقت السلطات الفنزويلية سراح الصحافي الألماني بيلي سيكس، الذي أوقفته الاستخبارات الفنزويلية قبل أربعة أشهر، لكنه ملزم بالمثول أمام المحكمة كلّ 15 يومًا، على ما أكّدت منظمة حقوقية السبت.

اعتقل سيكس في ولاية فالكون في شمال فنزويلا، واتهمته السلطات بمحاولة تصوير الرئيس نيكولاس مادورو "عن قرب"، على ما أفادت منظمة "إسباسيو بوبليكو" غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.

وقالت المنظمة على تويتر إنّ "الصحافي الألماني بيلي سيكس أطلق سراحه... إنهم (السلطات) تفرض إجراءات موقتة لمثوله كل 15 يومًا، ومنعه من التحدث لوسائل الإعلام بشان قضيته. نطالب بكامل حريته".

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باشر سيكس إضرابًا عن الطعام في ديسمبر، أوقفه لاحقًا وسط مساع دبلوماسية، على ما قالت السفارة الألمانية. ونشر سيكس لاحقًا رسالة، قال فيها إنه محروم من حقه في الدفاع عن نفسه، وإنه لم يتلق نتائج تحاليل طبية أجراها بعد إصابته بحمى الضنك في نهاية أكتوبر.

وقصد سيكس فنزويلا للتحقيق في تهريب المخدرات والإتجار بها والإتجار بالبشر وفي موجة نزوح الفنزويليين من بلادهم بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

سبق واعتقل سيكس من قبل أجهزة الاستخبارات السورية في العام 2012 أثناء تغطيته للنزاع السوري، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس 2013.

