خطوات استلام شريحة تابلت أولى ثانوي

كتب- محمد بشاري يبدأ غذًا الأحد 17 مارس 2019 تسليم الشريحة الخاصة بتابلت طلاب أولى ثانوي وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم. ونعرض الخطوات الواجب اتباعها لاستلام شريحة تابلت أولى ثانوي: * على الطالب الذي تسلم تابلت اولى ثانوي التوجه إلى أقرب منفذ بيع خاص بالشركة المصرية للاتصالات. Advertisements * على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصورة شهادة ميلاد الطالب وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الخط. * استلام الخط سيتم طبقًا لشروط الشركة وبدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام. * بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات ، لن يتمكنوا من استلام الخط إلا بإحضار بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى كود الموظف. * يمكن معرفة أقرب منفذ بيع عن طريق الاتصال بالرقم 140 الخاص بخدمة العملاء أو زيارة الموقع الإلكتروني www.te.eg

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