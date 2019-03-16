عبد الرزاق التقى محمد صالح: التطبيع مع الصهاينة استسلام وعار

استقبل رئيس حركة الإصلاح والوحدة ومنسق اللقاء الاسلامي الوطني الشيخ ماهر عبدالرزاق في منزله في برقايل عكار عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح وتباحث المجتمعون في آخر التطورات في المنطقة.

وأكد المجتمعون على ضرورة الوقوف الى جانب المقاومة في فلسطين ودعمها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية في القدس وغزة وكل فلسطين وحيّا المجتمعون المعتصمون والمرابطون في القدس ومسيرات العودة التي تحكي مشاعر الأمة وتعبر عن صمودها . وأكّد المجتمعون ان التطبيع مع الصهاينة هو استسلام وعار وتنازل عن القيم الدينية والأخلاقية وهو صفحة سوداء في تاريخ الدول المطبعة مع الصهاينة .

كما استنكر المجتمعون الجريمة الإرهابية البشعة في حق المصلين في نيوزلندا هذه الجريمة تكشف الوجه الحقيقي للإجرام والحقد والاجرام الذي ترعاه أمريكا في العالم انها جريمة وارهاب دولة وتطرف يحمل كل أوصاف الجريمة . وفِي الموضوع الداخلي طالب المجتمعون كل القوى السياسية برص الصفوف ومواجهة التحديات والازمات بالحوار والتلاقي ورفض التدخلات الاميركية في الشؤون الداخلية للبنان وعدم السماح لها بأن تعبث في الشؤون الداخلية وتبث سمومها.