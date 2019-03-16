تاج الدين بندوة عن الفرانكوفونية:نفتخر بالمستوى العلمي الذي يضاهي معظم الدول

نظمت ثانوية" ستارز كولدج - العباسية" بالتعاون مع السفارة الفرنسية في لبنان ندوة تحت عنوان "الفرانكوفونية وأهميتها"، في الجامعة الاسلامية - صور، في حضور رئيسة اتحاد الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الاوسط، رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى.

وأكد رئيس مدارس وثانويات "ستارز كولدج" في لبنان حسن تاج الدين في كلمته على "متانة العلاقة وإستمراريتها نحو الأفضل، وأن هناك دائما وراء كل نجاح جندي مجهول، ونحن في لبنان نفتخر بالمستوى العلمي الذي يضاهي معظم الدول المتقدمة في العالم، ونفتخر بنظامنا الديمقراطي ودستورنا اللبناني، ولا يخفى على أحد من الحاضرين أن ما ذكرته ما هو إلا تأسيس فرنسي في لبنان، تأثرنا به وحافظنا عليه، إذا كانت فرنسا مقدمة النجاح والفخر في لبنان وبقيت الفرونكوفونية ذاك الجندي المجهول الذي يسعى إلى اليوم للمحافظة على المستوى الحضاري لأي بلد يقيم فوق أراضيه.

وأضاف "من هنا نقدر الدور الفرنسي سواء كان سياسيا أو إقتصاديا أو تربويا، والمضي قدما في التأكيد على الحفاظ على هذه الفرنكفونية". وأمل من "السفارة الفرنسية ان يكون لديها اهتمام كاف بالطلاب المتخصصين باللغة الفرنسية، أو العلوم التي تتميز بها الجامعات الفرنسية من طب وهندسة، وتشجيعهم عبر دعوات لزيارة فرنسا من اجل التعرف على الثقافة الفرنسية عن قرب، وتعرف الفرنسيين علينا أيضا، مما يزيد من تمتين اواصر الفرنكوفونية في نفوس الطلاب، وضرورة الا تكون هذه الدعوات محصورة بطلاب بيروت، وإنما بكافة طلاب المناطق اللبنانية لا سيما الجنوب، الذي يحترم ويقدر الدور الفرنسي في دعم لبنان ومشاركة فرنسا في قوات حفظ السلام الدولية - اليونيفيل، لما له من أهمية على الصعيد الفرنكوفوني".