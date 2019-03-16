الراعي: ابعاد القطاعات المعيشية والانسانية والخدماتية عن التجاذبات السياسية

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال استقباله وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، الى "ابعاد القطاعات المعيشية والانسانية والخدماتية والحياتية عن التجاذبات السياسية كي تؤمن حاجات المواطنين بطريقة كريمة وهذا حق لهم وواجب على الدولة"، متمنيا للبستاني التوفيق في خدمتها ومهامها العامة من اجل التخفيف عن كاهل المواطن الذي يعاني من استمرار انقطاع الكهرباء ما يزيد من اعبائه الكثيرة.
من جهتها أطلعت البستاني الراعي على برنامج عمل الوزارة للمرحلة المقبلة خصوصًا في ظل ما يواجهه قطاع الكهرباء من تحديات وانتظارات تتطلب حلولاً اساسية وتعاونًا بين مختلف الأفرقاء.
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