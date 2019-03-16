فتح باب الاقتراع لانتخابات الرابطة المارونية في الفوروم دو بيروت

فتحت منذ قليل صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في الفوروم دو بيروت.

وبدأ أعضاء الرابطة الذين سددوا اشتراكاتهم بالتوافد للادلاء بأصواتهم.

وكان تقدم بترشيحه لمنصب الرئيس : نعمة الله أبي نصر، غسان الخوري وروكز فغالي.

ولنيابة الرئاسة: مطانيوس الحلبي وميشال كرم

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أما الذين ترشحوا لعضوية مجلس التنفيذي فهم:ابراهيم سجعان جبور، ادكار انطون مرعب حرب، ايلي انطوان مخايل، بولس فرنسيس كرم، جورج ابراهيم الحاج، جورج الياس بشير، جوزف الياس نعمه، جوزف اميل كريكر، حاتم رشيد حاتم، دوري جهاد صقر، رامي سمير شدياق، روبير مرسال برنس، ريشار فوزي روحانا فغالي ، ريمون نقولا عازار، سندرلا سمير أبو فياض صقر، سيلفي ادوار داغر فضل الله، طوني رامح منعم، عبده رومانوس جرجس، فادي جوزف أبو رحال، فريد جورج سعادة، كريم هنري طربيه، مسعد قبلان فارس، منير بديع صفير، ميشلين انطوان خويص أبو سمرا، نبيل انطوان كرم، نتالي أمين الخوري، ندى عصام عبد الساتر ابو سمرا، نهى سليم شرتوني، وسام انطوان بو حبيب ويوسف شكرالله يونس.

وتوزع المرشحون على لائحتين واحدة تحمل اسم "لائحة الاصالة والتجدد " برئاسة النائب السابق نعمة ابي نصر وتضم اللائحة الاسماء التالية الى جانب ابي نصر: جورج حاج، ريمون عازار، دوري صقر، مطانيوس حلبي، نبيل كرم، جوزف كريكر، عبده جرجس، ابراهيم جبور، كريم طربيه، مسعد فارس، سندريلا ابو فياض صقر، ريشار فغالي، سيلفي فضل الله، جوزيف نعمة، ندى عبد الساتر ابو سمرا، وطوني منعم.

اما اللائحة الثانية فتحمل اسم"رابطة لبكرا" برئاسة غسان جوزيف الخوري وتضم ،ميشال جورج كرم، نهى سليم شرتوني، ناتالي امين الخوري، ميشلين انطوان ابو سمرا، فريد جورج سعادة، ايلي انطوان مخايل، وسام انطوان بو حبيب، رامي سمير الشدياق، بولس فرنسيس كرم، جورج الياس بشير، روبير مرسال برنس، يوسف شكر الله يونس، ادغار انطوان مرعب حرب، فادي جوزيف ابو رحال، خاتم رشيد حاتم ومنير بديع صفير.