عقيص: ملتزم بما طرحته من عنوانٍ لعملي السياسي

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي حول المجمّع الجامعي الموحّد للجامعة اللبنانية في زحلة، إلى انه "يوم وضعت المجمّع الجامعي الموحّد بنداً أساسياً في برنامجي الانتخابي، قيل ان هذا كلام انشائي، ومجرّد وعد ستطويه الأيام". وأضاف "بعد الانتخابات، يوم بدأت بالعمل الدؤوب لتحريك الملفّ، قيل أيضاً ان هذه الحركة ستكون بلا بركة، اليوم هذا المشروع يشارف على الولادة الفعلية".

وأوضح نائب زحلة "لست وراء قرار تمويله من الوكالة الفرنسية للتنمية، ولست أيضاً وراء تخصيص العقار رقم 66 حوش الأمراء لبناء المجمّع عليه -اعرف حجم مساهمتي- ولكنني حتماً من الذين آمنوا بالفكرة وسعوا الى تحقيقها من خلال الضغط والتواصل الإيجابيين مع جميع المعنيين”.

وشدد عقيص على "الاستثمار في قطاعي العدل والتربية، هذا كان عنوان برنامجي الانتخابي، وعلى اساسه تمّ انتخابي، وانا ملتزم بما طرحته من عنوانٍ لعملي السياسي".