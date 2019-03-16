النشرة: انقلاب سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد الزهراني وجرح سائقها

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن وقوع حادث سير مروع على اوتوستراد الزهراني في منطقة السكسكية حيث انقلبت سيارة رباعية الدفع من نوع BMW - X5 سوداء اللون بعدما فقد السائق السيطرة عليها. وقد اصيب السائق بجروح نقل على اثرها الى المستشفى للمعالجة.

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