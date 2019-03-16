رئيسة وزراء نيوزيلندا زارت مركز كانتربري للاجئين في مدينة كرايست تشيرش

زارت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، حيث أعربت عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة". ووصلت أرديرن مرتدية الحجاب إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت هجوما ارهابيا يوم أمس على مسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين. وبدأت نيوزيلندا اليوم بدفن ضحاياها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة العشرات على يد متطرف أسترالي.

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