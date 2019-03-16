عبداللهيان: نتانياهو إرهابي وقاتل للأطفال

دان الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم فلسطين في البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الهجمات الوحشية والعدائية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال عبد اللهيان إن ممارسات تل أبيب سبب زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة". ووصف أمير عبد اللهيان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "قاتل الأطفال" بـ"الإرهابي"، وقال: إنه لا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة على غرار أسلافه، بهدف الفوز بالانتخابات البرلمانية وأن العدوان على أبناء غزة الأبرياء والعزل، يأتي بهدف تحقيق مآربه المشؤومة هذه.
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