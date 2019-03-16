حكومة نيوزيلندا: تلقينا بيان السفاح قبل الاعتداء بـ 10 دقائق

أفادت وسائل إعلام محلية نيوزلندية، أن الحكومة أعلنت عن تلقيها بيان السفاح قبل الاعتداء بـ10 دقائق.
وكان مفوض شرطة نيوزيلندا أعلن يوم أمس عن سقوط أن قتلى بإطلاق رصاص في كرايست تشيرش وقعا في موقعين بمسجدين مختلفين في المدينة، مشيرا الى أنه تم اعتقال شخص واحد بعد الحادث.
من جهتها، كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في كرايست تشيرش، معتبرة أن ما حصل هو هجوم إرهابي، لافتة إلى أن "الهجوم تم الإعداد له مسبقا".
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا مواطن أسترالي.
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