السفير صالح الذويخ: لا ننسى دور مصر فى تحرير الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

أذاعت قناة المحور الفضائية، أمس الجمعة، الاحتفالية الخاصة من صالون المحور الثقافي للاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى مصر.

وقال "الذويخ"، بحسب بيان للقناة السبت، خلال الاحتفالية إن مصر والكويت جمعتهما علاقات أخوة قوية وتعاون مشترك في كافة المجالات منذ بعيد، حيث أنهم لا ينسون الدور المصري القوى في حرب الكويت، بالإضافة إلى التبادل الثقافي القوي أيضا، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بالخبرات المصرية الدستورية، للتعديل الدستور الكويتي.

يذكر أن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أقام أمسية وطنية خاصة من صالون المحور الثقافي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الكويت الوطني الـ58، وحل السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت ضيف شرف الصالون، بحضور الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي الأسبق والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الأسبق والشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين.

وأهدى الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى مصر، قلادة جامعة سيناء تقديراً وتكريماً لشخصه الكريم وللدور الوطني لدولة الكويت في دعمها لمصر والعلاقات المتينة بين الشعبين.