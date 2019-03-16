ضبط عاطل لاتهامه بحيازة 15 قطعة "حشيش" في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 – محافظات: ضبطت قوات الأمن في قسم شرطة سفاجا، عاطلًا لاتهامه بحيازة 15 قطعة من جوهر "الحشيش" المخدر. كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا بضبط "محمود أ م" عاطل، وسابق اتهامه في قضيتين "ضرب" وبحوزته 15 قطعة من جوهر "الحشيش" المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تحت رقم 2144 لسنة 2019 جنح قسم سفاجا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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