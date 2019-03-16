ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بينها 6 حاويات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط -(الخليج 365):

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في ميناء دمياط اليوم السبت،144201 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49674 طنا.

واستقبل الميناء اليوم السبت، 6 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء 72 سيارة نقل محملة بـ 3732 طن قمح، كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13650 طن يوريا و6500 طن فوسفات و2075 طن رمل و1400 طن أرز و200 طن ملح.

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