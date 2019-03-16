محافظ الغربية: "100 مليون صحة" تخطت حاجز 140% من المستهدف اليومي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، فحص مليون 173 ألف و305 مواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" حتى الآن. وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة بلغت نسبة 141% من المستهدف اليومي للمبادرة الرئاسية والبالغ نحو 55 ألف و356 مواطنين. الجدير بالذكر أن محافظة الغربية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة "، للكشف المبكر عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية، والتي تستمر حتى نهاية أبريل المقبل.

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