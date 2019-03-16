البنزرتي يكشف عن “أسلحته” لقمة الوداد وصن داونز القارية

كشف فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، عن قائمته لمباراة، اليوم السبت، أمام ماميلودي صن داونز، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع الطرفين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً.

وضمت قائمة “الأحمر والأبيض” للمباراة القائمة، 20 لاعباً، من بينم ويليام جيبور، الذي غاب عن اللقاءات القارية الأخيرة بقرار فني من المدرب البنزرتي.

وسيكون الوداد مطالباً بتحقيق العلامة الكاملة على أرضه وأمام جماهيره، للعبور إلى ربع نهائي “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، دون انتظار نتيجة الخصمين بمجموعته أسيك ميموزت الإيفواري، ولوبي ستارز من نيجيريا.

رضى التكناوتي

بدر الدين بنعاشور

أشرف داري

صلاح الدين السعيدي

عبد اللطيف نصير

محمد الناهيري

بدر كادارين

ابراهيم النقاش

محمد أوناجم

Advertisements

ميشيل باباتوندي

ويليام جيبور

إسماعيل الحداد

زهير الواسطي

وليد الكرتي

محمد أمين تغزوي

أيمن الحسوني

زهير المترجي

العملود

محمد واتارا

يحي جبران