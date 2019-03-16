فاجعة نيوزلندا تخرج هيآت مغربية للاحتجاج اليوم أمام البرلمان

دعت حركات وجمعيات مغربية، الشعب المغربي إلى وقفة احتجاجية، اليوم السبت، أمام مقر البرلمان تنديدا بالجريمة الإرهابية بنروزيلاندا، التي راح ضيحتها 49 مصليا إثر هجوم مُسَلح بمسجدين، أثناء صلاة الجمعة.
ونددت الهيئات في بلاغ مشترك، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، بما أسمته “الفعل الإجرامي الشنيع”، الذي استهدف أبرياء “في انتهاك صارخ لكل قيم التعايش والإخاء”، رافضة “كل الدعوات المحرضة على الحقد والكراهية والعنصرية الموجهة في عدد من الدول ضد المهاجرين عموما والمسلمين على وجه الخصوص”.
وشارك في الإعلان عن هذه الوقفة، كل من نادي الفكر الأسلامي، والحركة من أجل الأمة، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة التوحيد والإصلاح، وجماعة العدل والإحسان، بالإضافة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة، تنديداً بـ”الجريمة الإرهابية الجبانة”، بحسب البلاغ.
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