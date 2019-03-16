في افتتاح مؤتمر المحامين العرب بتونس.. احتجاج مغربي على المس بالوحدة الترابية

عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب، الذي يعقد مؤتمر الـ24 بتونس، احتجاج مغربي على المس بالوحدة الترابية الوطنية للمغرب.

وانتفض محامون ونقباء مغاربة وطالبوا بسحب وثيقة نسبت لرابطة جزائرية، قالوا إنها وضعت على طاولات المؤتمر، وتضمنت معطيات تمس بالوحدة الترابية للمغرب.

ونفى مسؤولو الاتحاد العربي للمحامين علاقتهم بالوثيقة التي قالوا إنها مندسة، ليتم سحبها وتجاوز الخلاف، الذي شكل الحطث الأبرز خلال افتتاح المؤتمر.

وانطلق اليوم الجمعة، المؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب بتونس، تحت شعار “المحاماة وحماية قضايا الأمة تحقيقًا للعدالة”، بمشاركة ما يزيد على 1500 محام من جميع الدول العربية.