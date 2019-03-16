لوحات مزدوجة في الوقت نفسه ترسمها فان دام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يملك الرسامون ميّزات وقدرات خاصة للتحكم والسيطرة في رسم لوحاتهم، إلا أن الرسامة الهولندية، راجاسينا فان دام، لديها ميّزة خاصة بها، إذ باستطاعتها رسم لوحات قريبة ومماثلة لصور وبكلتا اليدين في آن معًا.

وبدأت فان دام، 25 عاماً، الرسم بأقلام الرصاص الملونة وهي في 16، ورغم أنها عسراء اليد في الأساس، إلاّ أنها بدأت ترسم بيدها اليمنى أيضاً منذ 6 أشهر.

وذكرت فان دام، بأنها كانت تقضي عطلة في إيطاليا، عندما رأت أحد رسامي الشوارع، وهو يرسم المارة، لتكون شرارة الانطلاق في أسلوبها الجديد المتميّز، لذا كان أول شيء تقوم به عندما عادت من عطلتها، هو أن تحاول القيام بالشيء نفسه، وكانت تلك هي البداية.

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وذاع صيت الفتاة، بعد أن حقق مقطع فيديو صور لها بتقنية "تايم لابس"، معدلات مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، وهي ترسم صورتين للمغنيتين الأمريكيتين تايلور سويفت، وسيلينا جوميز في آن معاً.

وتستغرق فان دام قرابة 40 ساعة لاستكمال رسم لوحة "بورتريه" بالألوان الخشبية.

وتفيد فان دام، بأنها فكرت في التوصل إلى طريقة، لزيادة سرعتها في الرسم، وطرأ على ذهنها أن ترسم بكلتا يديها في الوقت نفسه، ووجدت أن أحداً، لم يقم بهذا الأمر من قبل بطريقة واقعية بأقلام التلوين الرصاصية، لذا قررت تجربة الأمر، وأكدت أنها أصبحت ترسم بهذه الطريقة أسرع بنسبة 70%.