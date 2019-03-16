الجولان: إصابة خطيرة لشاب من بقعاتا في حادث سير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من قرية بقعاتا في الجولان السوري المحتل، الليلة الفائتة، بإصابة خطيرة في حادث سير.

وعلم أن الحادث وقع في الساعة 03:00 من فجر اليوم، السبت، في قرية بقعاتا، ونجم عن تصادم مركبة خصوصية بحاجز الأمان على جانب الشارع.

وعلم أن الشاب يبلغ من العمر 20 عاما، وتم نقله بواسطة مروحية من مكان الحادث إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث الذي لم تتضح أسبابه بعد.